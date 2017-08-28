Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Горе-матери, которая пыталась продать свою дочь за 400 тыс.тенге грозит до 8 лет тюрьмы

28 августа 2017, 23:02

После задержания, мать раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку.

В Талдыкоргане матери, которая пыталась продать грудного ребенка, грозит до 8 лет тюрьмы. Гражданку Узбекистана поймали с поличным, когда она уже собиралась отдать трехмесячную дочь в чужие руки за 400 тысяч тенге, сообщает КТК.

После задержания, правда, раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку. На вырученные средства собиралась снять комнату и купить продукты. Теперь 30-летней женщине грозит срок и лишение материнских прав. Ее дочь уже третьи сутки в больнице. По словам врачей, девочка ухоженная и здоровая, но тяжело привыкает к казенным стенам. Полицейским даже пришлось под конвоем привозить мать для кормления.

Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДВД Алматинской области:

- Было также установлено, что она прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года. В настоящее время по факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 135 УК РК, то есть «Торговля несовершеннолетними».



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...