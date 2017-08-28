Горе-матери, которая пыталась продать свою дочь за 400 тыс.тенге грозит до 8 лет тюрьмы
28 августа 2017, 23:02
После задержания, мать раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку.
В Талдыкоргане матери, которая пыталась продать грудного ребенка, грозит до 8 лет тюрьмы. Гражданку Узбекистана поймали с поличным, когда она уже собиралась отдать трехмесячную дочь в чужие руки за 400 тысяч тенге, сообщает КТК.
После задержания, правда, раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку. На вырученные средства собиралась снять комнату и купить продукты. Теперь 30-летней женщине грозит срок и лишение материнских прав. Ее дочь уже третьи сутки в больнице. По словам врачей, девочка ухоженная и здоровая, но тяжело привыкает к казенным стенам. Полицейским даже пришлось под конвоем привозить мать для кормления.
Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДВД Алматинской области:
- Было также установлено, что она прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года. В настоящее время по факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 135 УК РК, то есть «Торговля несовершеннолетними».
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