Горе-матери, которая пыталась продать свою дочь за 400 тыс.тенге грозит до 8 лет тюрьмы

После задержания, правда, раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку. На вырученные средства собиралась снять комнату и купить продукты. Теперь 30-летней женщине грозит срок и лишение материнских прав. Ее дочь уже третьи сутки в больнице. По словам врачей, девочка ухоженная и здоровая, но тяжело привыкает к казенным стенам. Полицейским даже пришлось под конвоем привозить мать для кормления.





Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДВД Алматинской области:





- Было также установлено, что она прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года. В настоящее время по факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 135 УК РК, то есть «Торговля несовершеннолетними».