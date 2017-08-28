Одинокая обезьяна усыновила цыпленка в зоопарке израильского города Рамат-Ган
28 августа 2017, 23:16
Цыпленка часто видели ночующим у обезьяны.
Макака по имени Нив, живущая в зоопарке израильского города Рамат-Ган, не смогла найти себе пару среди сородичей. Вместе этого обезьяна подружилась с цыпленком из соседнего вольера. В Сеть попали кадры, на которых Нив обнимает и гладит своего единственного приятеля, сообщает UPI.
Сотрудники зоопарка заявили, что сначала опасались за безопасность цыпленка, который однажды забрел в вольер к обезьяне. Однако позже представители зверинца увидели, что макака начала заботиться о птице.
"Он начал прибегать к обезьяне за защитой, когда ему страшно. У цыпленка всегда есть возможность сбежать, однако он не уходит", — заявили представители зоопарка.
Цыпленка часто видели ночующим у обезьяны. Он заходит к Нив в угол, где она спит ночью и выходит оттуда утром.
Это не первый случай межвидовой дружбы животных. Ранее сообщалось, что в кафе Нью-Йорка крысы присматривают за котятами.
Фото: UPI
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