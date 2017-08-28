Бесплатной раздачи дынь и арбузов в Дни ЮКО в Астане не будет - акимат
28 августа 2017, 23:29
Дни ЮКО в Астане стартуют 29 августа и продлятся до 3 сентября.
Городская администрация и власти ЮКО опровергают информацию о бесплатной раздаче бахчевых в Дни Южно-Казахстанской области в Астане, сообщает медиацентр столичного акимата.
Напомним, что ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Дни Южно-Казахстанской области начнутся с бесплатной раздачи 40 тонн дынь и арбузов.
Дни ЮКО в Астане стартуют 29 августа и продлятся до 3 сентября. Мероприятия приурочены к ЭКСПО-2017. В программе предусмотрена выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Қазыналы Оңтүстік», концерты, показ анимационных и художественных фильмов. Постановки представят областной Казахский академический театр имени Ж. Шанина, областной русский драматический театр, театр сатиры и юмора, кукольный театр и «Онтустик-цирк».
Фото: forpost-sz.ru
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