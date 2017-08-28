В Таджикистане теперь будут носить только национальные наряды
28 августа 2017, 23:45
Э.Рахмон утвердил соответствующую поправку в законодательство.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил поправку в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", согласно которой граждане теперь обязаны носить национальную одежду, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно поправке, граждане обязаны знать государственный язык и носить национальные наряды. За нарушение этого пункта предусмотрено наказание.
— Сегодня президентом Республики Таджикистан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в закон… "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", — отмечается в сообщении.
Представители Комитета по делам женщин и семьи уверены, что таким образом в стране борются с непристойными нарядами, которые противоречат культуре Таджикистана.
Фото: news.tj
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