В Таджикистане теперь будут носить только национальные наряды

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил поправку в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", согласно которой граждане теперь обязаны носить национальную одежду, сообщает сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.





Согласно поправке, граждане обязаны знать государственный язык и носить национальные наряды. За нарушение этого пункта предусмотрено наказание.





— Сегодня президентом Республики Таджикистан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в закон… "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", — отмечается в сообщении.





Представители Комитета по делам женщин и семьи уверены, что таким образом в стране борются с непристойными нарядами, которые противоречат культуре Таджикистана.



