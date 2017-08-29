Более 500 преступлений помогли раскрыть служебно-розыскные собаки в СКО

С начала года в области служебно-розыскные собаки 635 раз «выезжали по вызову».

На сегодняшний день в полиции Северо-Казахстанской области несёт службу 21 служебно-розыскная собака. Среди них есть «специалисты» по поиску взрывчатых и наркотических веществ, по одорологической идентификации (опознанию по запаху), по следовой работе. В числе последних – пёс Терем из Айыртауского района. На его счету только за этот год – 13 уголовных преступлений. На днях Терем помог раскрыть кражу, ущерб от которой составил почти четверть миллиона , сообщает пресс-служба ДВД СКО.









Так, 55-летний рабочий одного из предприятий в селе Саумалколь, вернувшись с работы, обнаружил, что из дома исчезли золотые изделия и инструменты. В целом ущерб составил 244 тысячи тенге. Следов взлома полицейские не обнаружили. Кража была совершена в дневное время, однако свидетелей найти не удалось. Раскрытие обещало быть сложным. По счастью, для Терема разгадка была очевидна. Пёс уверенно взял след и привёл стражей порядка к одному из соседних домов.





Проживавший там саумалколец 1983 г.р. не раз бывал в доме потерпевшего, по-соседски помогал по хозяйству. Ему не составило труда вычислить удобное время для кражи. Знал он и то, что дверь, ведущая на подворье с огорода, нередко остаётся незапертой. Собрав приглянувшиеся инструменты, он проверил и входную дверь дома. Она также оказалась не закрыта – хозяин слишком понадеялся на запор на воротах.





По данному факту возбуждено досудебное расследование по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет…





Как сообщил начальник Центра кинологической службы ДВД СКО капитан полиции Самат Тулебаев, с начала года в области служебно-розыскные собаки 635 раз «выезжали по вызову». С их помощью раскрыто 587 преступлений, в том числе 417 краж. Кроме того, острый нюх четвероногих помощников полиции помог в раскрытии 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным делам изъято 5 с половиной кг зелья.



