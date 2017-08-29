Доктор Зло: в Германии медбрат убил более 80 пациентов

В Германии, стали известны новые шокирующие факты о деяниях медбрата-убийцы. Выяснилось, что его жертвами стали не два человека, как изначально предполагало следствие, а 86. Сам осужденный заявил, что вводил людям смертельные дозы лекарственных препаратов, а потом пытался реанимировать , сообщает , сообщает Vesti.ru





Около сотни эксгумаций тел, десятки томов уголовного дела, заполненные результатами токсикологических экспертиз. 15 следователей три года проверяли показания медбрата Нильса Хёгеля, который признался в убийстве десятков больных, совершенных им в госпиталях Ольденбурга и Дельменхорста с 2000 по 2005 год. Показания подтвердились.





"В результате работы специальной команды следователей мы можем сообщить о еще 84 установленных фактах убийств", — сообщил Йоханн Кюмер, руководитель полиции города Ольденбург.





Отправляя больных фактически одного за другим на тот свет, Хёгель все время пытался их реанимировать — то ли квалификацию повышал, то ли хотел выглядеть героем. Попался он в 2005-м, когда пациент, которому была введена смертельная доза кардио-медикаментов, каким-то чудом выжил, и манипуляции с лекарствами заметила одна из коллег.





Хёгель сел. Сначала на пять лет, потом Верховный суд увеличил срок до семи с половиной. В 2015 новый процесс — доказана причастность медбрата как минимум к двум убийствам и двум покушениям. Как раз тогда, в свете уже неизбежного пожизненного заключения, Хёгель и признался, что список его жертв гораздо длиннее.





"Нас ошеломил каждый из этих случаев убийства. Я думаю о родственниках погибших и о самих жертвах. И мы должны понимать, что это судя по всему еще не окончательные цифры. Все гораздо хуже", — признался Кюме.





Хёгеля называют самым ужасным серийным убийцей в истории послевоенной Германии. На сегодняшний день на его счету 86 жизней, но на самом деле их может быть и в два, два с половиной раза больше. Но дальнейшая экспертиза невозможна. Порядка 130 тел пациентов, умерших в больницах Ольденбурга и Дэльменхорста за то время, когда там работал Хёгель, были кремированы.





Преступник будет сидеть до конца жизни. Серьезные последствия ожидают больничное руководство, которое, кстати, какао даже выносило медбрату Хёгелю благодарность, не замечая, что у него под носом, как в Аушвице, работает конвейер смерти. Следствие в отношение начальников Хёгеля еще не закончено.



