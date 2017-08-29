Как выглядит вилла, в которую переехала Анджелина Джоли со своими детьми после развода
29 августа 2017, 00:32
Дом Анджелины Джоли, без сомнения, шикарный и самый дорогой в окрестностях Лос-Анджелеса.
Анджелина Джоли и Бред Питт были одной из самых красивых пар современности. Но в прошлом году их союз дал трещину – и супруги подали на развод. Недавно стало известно о том, что Анджелина приобрела новый шикарный особняк, в который переехала вместе со своими детьми. Как стало известно, актриса заплатила за дом 25 миллионов долларов. Сумма огромная, но Анджелина Джоли может себе это позволить. Об этом пишет Novate.ru
Шикарная вилла расположена в районе Лос-Фелис округа Лос-Анджелес. Как сообщают западные издания, Джоли приобрела самый дорогой особняк из всех имеющихся в городе и его окрестностях.
Площадь земельного участка, на котором построена вилла, около гектара. На территории, помимо огромного дома, также есть два небольших домика, в которых располагаются гости Анджелины.
Общая площадь особняка – 697 квадратных метров. В доме есть шесть спален, 10 ванных комнат, огромная библиотека и трехэтажный спортзал.
Интерьер оформлен в традиционном американском стиле − светлая цветовая гамма, высокие потолки и старинная мебель.
Также на территории есть большой бассейн, купальня, чайный домик, розовые сады, фонтаны и прекрасные лужайки для отдыха. Поскольку дом стоит на небольшом холме, со двора открывается замечательный вид на Лос-Анджелес.
К слову, шикарная вилла была построена в 1913 году. Более полувека назад она принадлежала известному режиссеру, лауреату премии «Оскар» за картину «Величайшее шоу мира», Сесилу Блаунту ДеМиллю, который жил в этом доме вплоть до кончины в 1959 году.
Кстати, наследники известного режиссера переживали, смогут ли они продать этот особняк, поскольку Сесиль Б. ДеМиль обладал оригинальным вкусом, а здание, построенное по его личному проекту, было огромным. Но для большой семьи Джоли эта шикарная вила подошла идеально.
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