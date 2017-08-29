Как выглядит вилла, в которую переехала Анджелина Джоли со своими детьми после развода

Анджелина Джоли и Бред Питт были одной из самых красивых пар современности. Но в прошлом году их союз дал трещину – и супруги подали на развод. Недавно стало известно о том, что Анджелина приобрела новый шикарный особняк, в который переехала вместе со своими детьми. Как стало известно, актриса заплатила за дом 25 миллионов долларов. Сумма огромная, но Анджелина Джоли может себе это позволить

Шикарная вилла расположена в районе Лос-Фелис округа Лос-Анджелес. Как сообщают западные издания, Джоли приобрела самый дорогой особняк из всех имеющихся в городе и его окрестностях.

Площадь земельного участка, на котором построена вилла, около гектара. На территории, помимо огромного дома, также есть два небольших домика, в которых располагаются гости Анджелины.

Общая площадь особняка – 697 квадратных метров. В доме есть шесть спален, 10 ванных комнат, огромная библиотека и трехэтажный спортзал.

Также на территории есть большой бассейн, купальня, чайный домик, розовые сады, фонтаны и прекрасные лужайки для отдыха. Поскольку дом стоит на небольшом холме, со двора открывается замечательный вид на Лос-Анджелес.





К слову, шикарная вилла была построена в 1913 году. Более полувека назад она принадлежала известному режиссеру, лауреату премии «Оскар» за картину «Величайшее шоу мира», Сесилу Блаунту ДеМиллю, который жил в этом доме вплоть до кончины в 1959 году.



