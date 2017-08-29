На сегодняшний день в Астане действует 14 таксомоторных компаний, из которых только 6 входят в единую городскую службу Astana Taxi.

Столичный акимат пресекает факты мошенничества среди лжетаксистов единой городской службы , передает , передает медиацентр акимата Астаны





На сегодняшний день в Астане действует 14 таксомоторных компаний, из которых только 6 входят в единую городскую службу Astana Taxi. То есть, не все таксопарки, оказывающие услуги в городе, являются участниками единой городской службы.





Участники единой городской службы пользуются всеми привилегиями разработанной программы, имеют возможность получить скидку на покупку автомобиля, произвести закуп по субсидированной ставке, заезжать в аэропорт, на ж/д вокзал, пользоваться выделенной автобусной полосой. Однако выявляются факты, когда машины внешне выглядят как Astana Taxi, но на деле не соблюдают основные условия программы.





Основная причина - регистрация договоров с таксомоторными компаниями управлением транспорта города Астаны без проведения работ по подключению данных компаний к единому колл-центру, либо к соблюдению единого городского тарифа.





Значительное увеличение регистрации таксомоторных компаний связано с повышенным спросом на услуги во время Международной специализированной выставки ЭКСПО, а также с либерализацией услуг со стороны акимата. Это доступ на автобусные линии и другие привилегии.





В ходе проведенного анализа акиматом Астаны выявлены примеры автомобилей, которые внешне используют оформление Astana Taxi, однако само оформление выполнено в очень плохом качестве или не соответствует оригиналу, используются неодинаковые шрифты, размеры, элементы эскиза находятся не в нужных местах на борту автомобиля. Многие автомобили не соответствуют техническим требованиям.





К примеру, компания «СитиКаб», которая в связи с высоким спросом во время ЭКСПО на пассажирские перевозки перенесла свою деятельность из Алматы в Астану, однако в управлении пассажирского транспорта не зарегистрирована. Компания оказывает услуги на территории ЭКСПО и Mega Silk Way. Подобные факты негативно влияют на программу Astana Taxi в целом. Вместе с тем выявлены факты, когда водители таксомоторных компаний, входящих в программу Astana Taxi, отказываются оказывать услуги по единому тарифу, тем самым дискредитируют программу. В ходе анализа выявлено, что большинство водителей не включают таксометры, так как знают о фактах незаконной деятельности 8 таксомоторных компаний без таксометров.





Учитывая все приведенные факты, акиматом выработан ряд предложений по решению данных вопросов либеральным и рыночным путем: подключение всех таксомоторных компаний в Astana Taxi, которые зарегистрированы УПТ за последние три месяца, контроль и интеграция с ГЧП-проектом по видеонаблюдению в части фиксации проезда автомобилей по автобусным линиям и другие действенные механизмы.





Глава города Асет Исекешев поручил управлению пассажирского транспорта совместно со столичным департаментом государственных доходов, департаментом внутренних дел провести профилактический рейд по выявлению недобросовестных водителей частных таксомоторных компаний и принять соответствующие меры.



