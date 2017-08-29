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Пересекая океан, вслед за своим кумиром: фанатка Димаша Кудайбергена из США приехала в РК

29 августа 2017, 01:00

В течении 3 месяцев она будет изучать казахский язык, поближе ознакомится с культурой и традициями нашей страны.

На выставке EXPO 2017 можно встретить людей, приехавших со всех уголков земли. В их числе жительница США, приехавшая в Астану по зову своего кумира. Патрис Груллион приехала из Лос-Анджелеса. По ее словам, Димаш каждый раз после выступления говорит: «Добро пожаловать в Казахстан!» и эти слова стали решающими для поклонницы популярного певца, сообщает 24.kz

Она планирует пробыть в Казахстане три месяца. В течение этого времени она будет изучать казахский язык, поближе ознакомится с культурой и традициями нашей страны. Фанатка уже успела побывать в университете, где учится Димаш. Теперь планирует поехать в Алматы на его выступление и в Актобе, чтобы своими глазами увидеть места, в которых родился и вырос ее любимый певец.

Патрис отметила, что ранее никогда не состояла в фан-клубах, но теперь она член фан-клуба «Димаш USA» и разговорного клуба «Димаш Кудайбергенов» в Лос-Анджелесе. Фанатку в свои ряды приняли члены фан-клуба «Dimash Dostar» (Алматы) и «EurasianFanClub» (Астана).

«Я хочу, чтобы казахстанцы поняли, какое влияние оказал Димаш на весь мир. Он объединил разные культуры, страны, людей всех возрастов и статусов. Мы все стали как братья и сестры», - говорит Патрис.

Фото: 24.kz

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