Семь казахстанских боксеров вышли в четвертьфиналы чемпионата мира-2017

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге подошла к завершению стадия предварительных боев , пишет , пишет Sports.kz





По ее итогам в четвертьфинал пробились семь казахстанцев: Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).





Завершили выступления: Азамат Исакулов (52 кг), Адилет Курметов (60 кг) и Бекдаулет Ибрагимов (64 кг).





Поединки четвертьфинальной стадии пройдут во вторник.



