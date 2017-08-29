Семь казахстанских боксеров вышли в четвертьфиналы чемпионата мира-2017
29 августа 2017, 01:24
Поединки четвертьфинальной стадии пройдут во вторник.
На чемпионате мира по боксу в Гамбурге подошла к завершению стадия предварительных боев, пишет Sports.kz.
По ее итогам в четвертьфинал пробились семь казахстанцев: Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Завершили выступления: Азамат Исакулов (52 кг), Адилет Курметов (60 кг) и Бекдаулет Ибрагимов (64 кг).
Поединки четвертьфинальной стадии пройдут во вторник.
Фото: Данияра Майлыбаева
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