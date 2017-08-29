У Цукерберга родился второй ребенок

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил на своей странице о рождении второй дочери.





Цукерберг уточнил, что девочку решили назвать Августой. Он оформил пост в виде письма, которое адресовано дочери. В нем он пожелал своему ребенку волшебного детства и выразил надежду, что сможет обеспечить детям тот мир, который станет прекрасным местом для будущего поколения.





«Августина, мы тебя очень любим и рады, что отправимся в это приключение все вместе. Мы желаем тебе как можно больше радости, любви и надежды», — говорится в завершении письма, написанного от имени миллиардера и его жены Присциллы Чан.





Ранее стало известно, что Цукерберг принял решение уйти в декретный отпуск.





Впервые в декретный отпуск Цукерберг ушел в декабре 2015 года после рождения первой дочери. Объясняя свое решение, он сослался на результаты исследований, согласно которым временный уход родителей с работы после рождения ребенка оказывает положительное влияние на семью в целом.







