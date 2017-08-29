Уничтожение игровых автоматов

24 августа текущего года службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Астана при содействии столичного акимата было уничтожено 105 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам судов по 4 уголовным делам.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.

Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса РК.

В большинстве случае незаконный игорный бизнес организуется путем установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов, при этом игровые автоматы устанавливаются также под видом лотерейных терминалов.

В производстве службы экономических расследований (далее - СЭР) находится 142 уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса, из них окончено производством и направлено в суд - 104.

Одним из резонансных дел является изобличение деятельности организованной преступной группы под руководством Лабунец А., которая на протяжении длительного времени занималась организацией незаконного игорного бизнеса на территории г. Астана. Приговором суда фигуранты преступной группировки были осуждены на срок от 2 до 4 -х лет лишения свободы; из незаконного оборота изъято: терминалов - 322 шт.; игорных столов - 1; системных блоков - 55; мониторов и телевизоров - 50; иного оборудования - 4; денежные средства на сумму более 9 млн тенге.

Сотрудниками СЭР ДГД по г. Астана во взаимодействии с другими государственными органами на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению и профилактике правонарушений, направленных на снижение криминогенности данной сферы, мониторинг интернет-сайтов, предлагающих участие в азартных играх, в частности онлайн-казино, деятельность которого на территории республики запрещена.