Ученые выяснили, какая опасность подстерегает человека в космосе

Российские исследователи вместе с коллегами из Канады раскрыли влияние полета в космос на белковый состав крови

В частности, они установили, что организм человека реагирует на невесомость как на болезнь, а иммунная система включает всевозможные защитные организмы.

К подобным выводам исследователи пришли, проведя анализ концентрации 125 белков в плазме крови 18 российских космонавтов. Соответствующие анализы были взяты у них за месяц до полета, по возвращении из космоса и спустя неделю реабилитации.





Удалось подтвердить, что изменилась концентрация белков, участвующих в регуляции иммунитета. Таким образом, организм человека реагирует на полет в космос как на болезнь на молекулярном уровне. При полете процессам адаптации к новым условиям подвергаются все типы клеток, органов и тканей человека.





В своей работе ученые прибегли к количественной протеомике, определяя как наличие самого белка, так и его количество. В будущем они намерены использовать точечный метод для поиска специфических белков, влияющих на организм в условиях невесомости — это предполагает сдачу крови прямо на орбите.