Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»

В каждой серии: интервью с актерами, кадры со съемочной площадки и т.д.

Создатели сериала «Игра престолов» анонсировали проект о съемках шоу. Первый эпизод появился на YouTube в понедельник, 28 августа.





Сериал под названием Game Revealed («Разоблаченная игра») будет состоять из семи частей, которые будут выходить по понедельникам. В каждую из них будут включены интервью с актерами, кадры со съемочной площадки и рассказы о том, как создавались те или иные сцены.





Последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» вышел 27 августа. Следующая часть сериала станет заключительной.







