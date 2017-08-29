Касательно выписки ЭСФ при реализации и перемещения товаров из Перечня изъятий

Уважаемые налогоплательщики!

Вот уже более года Казахстан является полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО), в связи с чем ДГД по Костанайской области напоминает о следующем.

Одним из основных условий вступления Казахстана в ВТО является тарифные обязательства по ряду товарных позиций - так называемый Перечень изъятий, ввозная ставка которых в условиях ВТО ниже от действующих таможенных пошлин в рамках Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, т.е. другими словами на ряд товаров импортируемых с третьих стран установлены пониженные таможенные ставки.

Принимая во внимание опасения стран Союза о возможном реэкспорте казахстанских товаров, ввезенных по заниженным таможенным пошлинам в рамках ВТО в государства - члены Евразийского экономического союза (далее - государства-члены), 16 октября 2015 года Главы государств ЕАЭС подписали ряд документов по имплементации тарифных обязательств Республики Казахстан в рамках вступления в ВТО (Решение ЕАЭС от 16 октября 2015 года № 22).

В соответствии с подписанными документами Республика Казахстан взяла на себя обязательства не допускать вывоз товаров, находящихся в Перечне изъятий, на территории других стран Союза только в случае их ввоза по заниженным таможенным пошлинам.

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на территорию РК должен осуществляться либо по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Казахстан, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в государствах-членах Союза.

Данное требование регулируется Протоколом от 16 октября 2015 года «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС» (далее - Протокол). В целях реализации указанного Протокола была разработана и утверждена приказом Министра финансов РК от 9 декабря 2015 года № 640 Инструкция, согласно которой налогоплательщик выписывает электронный счет-фактуру при:

- реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

- реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование включены в Перечень;

- при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС, и наименование которых включены в Перечень;

- вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица.

Кроме того, законодателем в целях соответствия указанному Протоколу в конце 2016 года законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» пункт 2 статьи 263 Налогового кодекса был дополнен подпунктом 2), где уже прописывают, что счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать, также налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

Таким образом, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, независимо он является плательщиком НДС или нет, с 11 января 2016 года он обязан выписывать ЭСФ при реализации товаров из Перечня изъятия. За не выписку или несвоевременную выписку ЭСФ предусмотрена административная ответственность (статья 280-1 КоАП РК).

Обновленный Перечень изъятия вы сможете просмотреть на сайте http://kgd.gov.kz - ВТО (приказ МНЭ РК от 9 февраля 2017 года № 58).

Далее, к сведению налогоплательщиков, которые решили вывезти товары из Перечня изъятия на территорию других государств - членов сообщаем, что Решением Евразийского Межправительственного Совета от 12 августа 2016 года № 5 установлены следующие требования:

- при перемещении с территории Республики Казахстан на территории других государств - членов товаров, включенных в Перечень товаров, в качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счета-фактуры, заверенная печатью территориального органа КГД МФ РК, а также сопровождается одним из следующих документов:

а) копией таможенной декларации, заверенной печатью Департамента, - при перемещении товаров, ранее ввезенных из третьих стран по ставкам ЕТТ;

б) оригиналом сертификата о происхождении товаров формы СТ-1 (выдается НПП «Атамекен»);

в) оригиналом сертификата о происхождении товаров формы СТ-KZ, или его копия (выдается НПП «Атамекен»), при перемещении товаров, произведенных на территориях свободной экономической зоны и свободных складов;

г) копией заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ф. 328.00).

Таким образом, в случае отсутствия при вывозе товаров из Перечня изъятия на территорию государств - членов ЕАЭС вышеуказанных товаросопроводительных документов у налогоплательщика возникает риск по возврату или уничтожению таких товаров соответствующими службами государств - членов Союза. Подобные факты, к сожалению уже имеются.

Подробную информацию вы сможете просмотреть на сайте http://kgd.gov.kz - вкладка ВТО.