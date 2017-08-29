Министр ЕЭК В. Никишина: «С помощью банковских инструментов необходимо поддерживать экспорт товаров из стран ЕАЭС и создавать кооперационные цепочки»

Варианты и цели финансовой поддержки экспорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсудили на заседании Совета банков развития государств Союза 25 августа в рамках Международного выставочного форума «Евразийская неделя», сообщает пресс-служба ЕЭК.

В своем приветственном слове член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина отметила, что Комиссия работает над созданием системы поддержки экспорта на союзном уровне. В ней предполагается совместить те инструменты национальный финансовой поддержки, которые будут содействовать продвижению кооперационной продукции на международные рынки. «С одной стороны мы ведем сейчас много переговоров по зонам свободной торговли. - сказала Вероника Никишина. - И для нас в первую очередь соглашения - это системный инструмент поддержки экспорта, который заключается в снижении экспортных пошлин в странах, куда мы собираемся поставлять свою продукцию. Таким образом повышается ее конкурентоспособность. Но без финансовой поддержки экспорта таких мер будет недостаточно». Поэтому, по словам министра ЕЭК, очень важно чтобы банки развития совместно вырабатывали инструменты, которые будут способствовать выходу продукции стран ЕАЭС на внешние рынки. Кроме того, с помощью банковских инструментов необходимо создавать кооперационные цепочки.

Участники заседания обсудили вопросы финансовой поддержки кооперационных проектов, расширение сотрудничества в рамках ЕАЭС и план совместных действий институтов развития Союза. В частности, была отмечена необходимость поддерживать не просто экспорт, а экспорт, который бы способствовал развитию промышленности и диверсификации экономик стран ЕАЭС. Важным направлением деятельности банков, по мнению участников мероприятия, также является развитие лизинговых операций. Многие проекты могут быть наиболее объективно профинансированы через лизинговые схемы.