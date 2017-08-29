Во вторник в Казахстане возможны кратковременные дожди
29 августа 2017, 06:00
Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.
По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.
Ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области – ночью местами туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях днем местами усилится ветер с пыльной бурей.
Днем Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: ясно, +28°.
В Алматы: ясно, +29°
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Фото:Look.com.ua
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