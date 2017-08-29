Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Во вторник в Казахстане возможны кратковременные дожди

29 августа 2017, 06:00

Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.

По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.

Ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области – ночью местами туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях днем местами усилится ветер с пыльной бурей.

Днем Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: ясно, +28°.

В Алматы: ясно, +29°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото:Look.com.ua

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...