Во вторник в Казахстане возможны кратковременные дожди

Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.

По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .





Местами по республике усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман.





Ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области – ночью местами туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях днем местами усилится ветер с пыльной бурей.





Днем Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.





В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



