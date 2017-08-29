КНДР запустила ракету в сторону северной Японии

Японские власти выдали предупреждение местным жителям и попросили предпринять меры предосторожности, передает агентство.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Тем не менее, на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.





Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Она преодолела расстояние в 2700 километров, максимальная высота полета составила около 550 километров.





По словам официального представителя Пентагона Роба Мэннинга, запущенная КНДР ракета не представляла угрозы для Северной Америки.



