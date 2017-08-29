Свадебный кортеж из грузовиков проехал по Семею
29 августа 2017, 06:49
Необычную вереницу из грузовых автомобилей семейчане сняли на видео и теперь отправляют друг другу через мессенджеры.
На видеокадрах видно, как к излюбленному месту молодоженов "Святому ключу" приехал свадебный кортеж из тяжелых грузовиков, передает Устинка LIVE.
Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание по-особенному. Три белых грузовых авто были красочно украшены шарами, ленточками, бантиками и сердечками.
Однако машины были без прицепов. За грузовиками ехали еще несколько машин. Очевидцы, которые засняли необычную свадьбу, отмечают, что такого в городе еще не было. Свадебный кортеж с грузовыми авто стал самым обсуждаемым в городе.
Фото: Twitter
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