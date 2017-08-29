Свадебный кортеж из грузовиков проехал по Семею





Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание по-особенному. Три белых грузовых авто были красочно украшены шарами, ленточками, бантиками и сердечками.





Однако машины были без прицепов. За грузовиками ехали еще несколько машин. Очевидцы, которые засняли необычную свадьбу, отмечают, что такого в городе еще не было. Свадебный кортеж с грузовыми авто стал самым обсуждаемым в городе.







