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Свадебный кортеж из грузовиков проехал по Семею

29 августа 2017, 06:49

Необычную вереницу из грузовых автомобилей семейчане сняли на видео и теперь отправляют друг другу через мессенджеры.

На видеокадрах видно, как к излюбленному месту молодоженов "Святому ключу" приехал свадебный кортеж из тяжелых грузовиков, передает Устинка LIVE.

Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание по-особенному. Три белых грузовых авто были красочно украшены шарами, ленточками, бантиками и сердечками.

Однако машины были без прицепов. За грузовиками ехали еще несколько машин. Очевидцы, которые засняли необычную свадьбу, отмечают, что такого в городе еще не было. Свадебный кортеж с грузовыми авто стал самым обсуждаемым в городе.



Фото: Twitter




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