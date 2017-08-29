В Лос-Анджелесе прошла открытая тренировка Геннадия Головкина
29 августа 2017, 07:11
Многочисленные болельщики смогли увидеть в исполнении GGG «бой с тенью», удары по «лапам» его тренеру Абелю Санчесу, а также другие элементы тренировочного процесса.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) принял участие в открытой тренировке в Лос-Анджелесе в рамках медиа-кампании предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Многочисленные болельщики смогли увидеть в исполнении GGG «бой с тенью», удары по «лапам» его тренеру Абелю Санчесу, а также другие элементы тренировочного процесса.
Бой с Альваресом состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com