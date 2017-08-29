Финал сезона Игры престолов установил новый рекорд по просмотрам
29 августа 2017, 07:32
Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут.
Премьеру финального эпизода седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 миллионов зрителей, передает Лента.ру.
12,1 миллиона человек просмотрели серию «Дракон и Волк» на телеканале HBO, еще четыре миллиона — на онлайн-сервисах. Издание отмечает, что этот эпизод побил не только рекорд сериала, но и скинул с первого места финал хоррора «Ходячие мертвецы» телеканала AMC, который собрал у телеэкранов 11,35 миллиона зрителей.
Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут.
По окончании сезона HBO предложил своим подписчикам новый проект, который позволит фанатам «Игры престолов» узнать некоторые подробности съемочного процесса саги.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Следующий сезон станет последним.
Фото: кадр из сериала
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875310-0e3a9751669a6764900aab2e4ae1c605
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...