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Финал сезона Игры престолов установил новый рекорд по просмотрам

29 августа 2017, 07:32

Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут.

Премьеру финального эпизода седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 миллионов зрителей, передает Лента.ру.

12,1 миллиона человек просмотрели серию «Дракон и Волк» на телеканале HBO, еще четыре миллиона — на онлайн-сервисах. Издание отмечает, что этот эпизод побил не только рекорд сериала, но и скинул с первого места финал хоррора «Ходячие мертвецы» телеканала AMC, который собрал у телеэкранов 11,35 миллиона зрителей.

Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут.

По окончании сезона HBO предложил своим подписчикам новый проект, который позволит фанатам «Игры престолов» узнать некоторые подробности съемочного процесса саги.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Следующий сезон станет последним.

Фото: кадр из сериала

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