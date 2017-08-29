США и Южная Корея договорились о готовности дать отпор КНДР

По данным агентства Рёнхап, эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.





Во время этого разговора, говорится в сообщении, "принято решение в самые кратчайшие сроки принять ответные меры, которые позволят реализовать мощную волю к ответу со стороны альянса, в том числе военный ответ на северокорейские провокации".



