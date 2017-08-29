США и Южная Корея договорились о готовности дать отпор КНДР
29 августа 2017, 07:41
Эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора.
Военное командование США и Южной Кореи договорились в самое ближайшее время принять ответные меры в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, чтобы быть готовыми, в том числе, и к военным действиям, передает РИА Новости.
По данным агентства Рёнхап, эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.
Во время этого разговора, говорится в сообщении, "принято решение в самые кратчайшие сроки принять ответные меры, которые позволят реализовать мощную волю к ответу со стороны альянса, в том числе военный ответ на северокорейские провокации".
Фото: РИА Новости
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