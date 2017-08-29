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В 442 км от Алматы произошло землетрясение

29 августа 2017, 08:03

Магнитуда - 4.5.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 августа в 4 часа 27 минут 30 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 442 км на юго-запад от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10.1. Магнитуда - 4.5", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: Казинформ

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