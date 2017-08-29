За подмену тела младенца в шымкентском роддоме накажут медсестру

Медсестру шымкентского роддома, перепутавшую тела мертвых младенцев, накажут, сообщает телеканал " Астана ".





Меры в её отношении будут применены после окончания служебной проверки. Об этом рассказала главный врач шымкентского перинатального центра №4 Гульбану Сыздыкова. По ее данным, медсестра сейчас находится на больничном. Сыздыкова также добавила, что ее заместитель по лечебной части временно отстранен от занимаемой должности до окончания расследования.





Стали известны и предварительные причины смерти недоношенного малыша.





"Предварительная причина смерти, это недоношенность, внутрижелудочное кровоизлияние. Как следствие недоношенности. Точные причины смерти будут определены после гистологического исследования. По результатам служебного расследования, после того, как будет доказана, допустим, или не доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры в пределах законности", - сказала главный врач перинатального центра №4 Шымкента Гульбану Сыздыкова.





Напомним, 21 августа жительница Шымкента Айжан Кенжетайкызы обвинила врачей роддома в смерти ее малыша. По ее словам, она родила недоношенного мальчика. Несколько дней он в тяжелом состоянии находился в реанимации, и постепенно шел на поправку. Однако, после капельницы его самочувствие резко ухудшилось, и он скончался. Родственникам выдали тело другого недоношенного ребенка. Возмущенные родители заявили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». Областное управление здравоохранения назначило служебное расследование.





Фото: Diario Porven











