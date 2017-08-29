Подозреваемый в убийстве жены-фармацевта обвинил во всем лекарства

Мужчина утверждает, что Жанар Насырова ему изменяла, забрала детей и подала на развод.

Убил жену под воздействием лекарств - именно так объяснил жестокое преступление обвиняемый Азамат Кулымбетов. Он расправился со своей супругой - фармацевтом - прямо на рабочем месте, сообщает ТК " Алматы ".





Мужчина утверждает, что Жанар Насырова ему изменяла, забрала детей и подала на развод. Все уговоры сохранить брак на неё не действовали. Тогда, по словам Кулымбетова, он решил совершить суицид, и именно жена, работающая аптекарем, якобы, дала ему препараты.





«Я все равно не дал бы ей развод. Но она не разрешала видеться мне с детьми. Сын мне звонил и плакал, просил его забрать. Я писал заявление в РУВД, прокуратуру и даже в ювенальный суд обращался, чтобы по закону мне разрешили забрать хотя бы одного ребенка. Никто из сотрудников мне не оказал юридическую помощь. Если бы в тот момент кто-то откликнулся и помог, я бы не пошёл на это преступление», - рассказал подсудимый Азамат Кулымбетов.





Родственники убитой непреклонны. Говорят, Азамат Кулымбетов злоупотреблял спиртным и неоднократно избивал супругу. Это резонансное преступление произошло в феврале. Жанар Насыровой супруг нанес 22 ножевых ранения и перерезал горло. Жестокое убийство попало на камеры видеонаблюдения.





«Он же не давал ей спокойно жить. За несколько дней до убийства он пытался ее задушить. Мы ездили к следователям, писали заявление. Допросили Жанар и его, а потом отпустили. Он тогда угрожал убить ее», - сообщил дядя убитой Жанар Насыровой Болатхан Насыров.



