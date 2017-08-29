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Жителей портового городка в Великобритании напугал выброшенный на берег "морской монстр"

29 августа 2017, 09:21

Далеко не все рискнули приблизиться к нему, а рискнувшие обнаружили, что он полностью покрыт ракушками.

Люди были крайне удивлены и даже напуганы, обнаружив на пляже загадочный объект, сообщает Mirror. передает Life.ru.

Ранее похожее "существо" выбросило на берег в Новой Зеландии. Пользователи Сети несколько дней обсуждали странные фотографии, пока эксперты Новозеландского морского научного общества не внесли ясность.



Оказывается, монстр — ничто иное, как коряга, покрытая ракообразными вида Lepas anatifera, а говоря проще — морскими уточками. Эти животные выглядят довольно причудливо, но при этом они безобидны и даже считаются деликатесом.



Впрочем, жители Берри Порта не готовы так легко сдаваться, ведь по поводу их "чудовища" специалисты пока не высказались. А значит, ничто не мешает считать корягу иной формой жизни.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта life.ru

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