Жителей портового городка в Великобритании напугал выброшенный на берег "морской монстр"
29 августа 2017, 09:21
Далеко не все рискнули приблизиться к нему, а рискнувшие обнаружили, что он полностью покрыт ракушками.
Люди были крайне удивлены и даже напуганы, обнаружив на пляже загадочный объект, сообщает Mirror. передает Life.ru.
Ранее похожее "существо" выбросило на берег в Новой Зеландии. Пользователи Сети несколько дней обсуждали странные фотографии, пока эксперты Новозеландского морского научного общества не внесли ясность.
Оказывается, монстр — ничто иное, как коряга, покрытая ракообразными вида Lepas anatifera, а говоря проще — морскими уточками. Эти животные выглядят довольно причудливо, но при этом они безобидны и даже считаются деликатесом.
Впрочем, жители Берри Порта не готовы так легко сдаваться, ведь по поводу их "чудовища" специалисты пока не высказались. А значит, ничто не мешает считать корягу иной формой жизни.
Татьяна Кондратьева
Фото с сайта life.ru
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