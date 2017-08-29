Оркестр Дарт Вейдера сыграл "Имперский марш" возле сферы ЭКСПО

В рамках международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане коллектив Казахской национальной консерватории имени Курмангазы выступал с гала-концертом. В шоу было задействовано 300 человек, сообщает сообщает BNews.kz





На сцене прозвучали виртуозные обработки шедевров мировой классики и эстрады в исполнении оркестра казахских народных инструментов.





Неожиданный музыкальный подарок для гостей выставки подарила пианистка Жания Аубакирова. Сюрпризом для слушателей стало исполнение саундтреков к фильмам "Гарри Поттер", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны". Зрителей удивило появление дирижера в образе Дарт Вейдера. Вместо дирижерской палочки он использовал световой меч.









Ректор консерватории Жания Аубакирова сообщила, что концертную программу готовили долго.





"Здесь выступили первый, второй, третий курсы, даже абитуриенты, которые только сейчас поступили. Не все, но значительная часть есть. Самое сложное было выбрать программу, потому что было очень много предложений, и мы долго выбирали. Готовились около месяца. Сначала дети сами учили, потом мы вместе репетировали, что-то отсекали, сокращали", - сказала пианистка.





Стоит отметить, что в концерте было задействовано 300 человек, из них 270 музыкантов. Гости выставки услышали редко исполняемые произведения казахских композиторов, а также новые аранжировки композиций для хора, симфонического, народного и духового оркестров. Креативное оформление сцены, оригинальное световое решение, специальное видеосопровождение также усилили музыкальные впечатления слушателей.



