Учёные Оксфорда вскрыли неудобную правду об истинной природе улыбки Моны Лизы

Учёные Оксфорда раскрыли настоящую жизнь Лизы Герардини, которая изображена на знаменитой картине Леонардо да Винчи, передает Life.ru





Мартин Кемп и Джузеппе Палланти пишут в книге Mona Lisa: The People and The Painting, что её муж, видный флорентийский бизнесмен по имени Франческо дель Джокондо, вероятно, участвовал в работорговле.





Герардини родилась во Флоренции в июне 1479 года. В то время молодых девушек часто выдавали замуж за пожилых мужчин. Поэтому в возрасте 15 лет она уже стала супругой 30-летнего Джокондо. Семья мужчины на протяжении нескольких поколений держала у себя в доме рабынь в качестве прислуги.





Когда отца Джокондо не стало, то обязанность покупать рабынь легла на его плечи, причём порой он явно приобретал больше, чем нужно. После чего некоторых он перепродавал. Несмотря на это, Лиза Герардини продолжала жить обычной жизнью женщины высшего сословия.





В первый раз Герардини забеременела вскоре после свадьбы и в конце концов родила шестерых детей к 1505 году, двое из которых умерли. Непонятно, как да Винчи познакомился с Герардини, но известно, что отец художника был адвокатом, к которому часто обращался супруг Лизы. В 1503 году да Винчи начал работу над портретом женщины, который стал самым популярным из его работ.





Мария Паламарчук