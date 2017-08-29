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Жителей Техаса предупредили об утечке химического вещества

29 августа 2017, 09:28

Пожарная служба города Ла Порт занимается утечкой из трубопровода.

Власти Техаса в понедельник издали предупреждение об утечке химического вещества, проинструктировав жителей оставаться в зданиях и не включать кондиционеры, сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.

По данным агентства, предупреждение касается регионов городов Ла Порт и Шоракрс на юго-востоке штата, расположенных примерно в 40 километрах от крупнейшего города штата Хьюстон.

Пожарная служба города Ла Порт занимается утечкой из трубопровода, отмечает агентство.

Ураган "Харви" считается самым сильным за последние 12 лет со времен урагана "Катрина", который в 2005 году почти полностью разрушил Новый Орлеан в Луизиане. Тогда жертвами стихии стали более 1,3 тысячи человек. В настоящее время число погибших от урагана "Харви" оценивается в восемь человек. Трамп назвал ураган "Харви" историческим.

Фото © AP Photo / Mel Evans

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