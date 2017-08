Нацбанк выпустил коллекционную "Монету Благополучия"

29 августа Национальный Банк РК выпускает в обращение коллекционную биколорную монету "Монета Благополучия" ("Черепаха") номиналом 100 тенге, передает передает Zakon.kz

В пресс-службе финрегулятора сообщили характеристики монеты. Так, биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней части монеты расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи. При изготовлении монет применена технология изменения цвета тантала.





В основу графической композиции "Монета благополучия" вошли сразу две важные трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая – легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.





По преданиям черепаха является символом здоровья и долголетия. Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье.





По легенде квадрат Ло Шу появился около 2200 лет до нашей эры в Древнем Китае, когда на берег из реки Ло вылезла большая черепаха, на панцире которой был странный узор из точек, упорядочив который обнаружили девять секторов с цифрами, расположенными в определенной последовательности. Причем при последовательном соединении линиями цифр от 1 до 9 получается символ «печать планеты Сатурн», который использовался в древнекитайской магии. Этот символ также называется символом девяти императоров. Считается, что он обладает очень мощной защитной силой и в качестве талисмана способен защитить своего хозяина. Как бы Вы ни складывали числа в любом из направлений, Вы всегда придете к сумме, равной 15. Число 15 считается могущественным, так как оно соответствует числу дней в каждом из 24-х циклов китайского солнечного года. Иными словами, это количество дней в лунном цикле – от новой Луны до полной.





Биколорная (составная) монета имеет сложную форму.





На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части расположена надпись "100 ТЕҢГЕ", обозначающая номинал монеты, в обрамлении национального орнамента. В верхней части – логотип Национального Банка Республики Казахстан и элементы национального орнамента. По окружности проходят надписи: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке, "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN" на английском языке, и второй строкой – элементы национального орнамента, число "2017", обозначающее год чеканки, надпись "Ag 925 19,3g Ta 20,0g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.













На оборотной стороне (реверсе) монеты изображена черепаха с нанесенным на панцирь стилизованным изображением девяти цифр "Магического квадрата Ло Шу". По окружности – надписи "ИГІЛІК МОНЕТАСЫ" на государственном языке, "МОНЕТА БЛАГОПОЛУЧИЯ" на русском языке, "THE WELL – BEING COIN" на английском языке и элементы национального орнамента.













Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монеты рельефные, по периметру проходит выступающий кант.





Монета изготовлена в биколорном исполнении массой 39,3 грамма (кольцо – из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск – из тантала массой 20 грамм), диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления "proof", максимальный тираж – 2,5 тыс штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.





Коллекционные биколорные монеты "Монета Благополучия" ("Черепаха") номиналом 100 тенге изготовлены в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным Банком Республики Казахстан, Монетным двором Польши и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально 2000 штук) реализуется Национальным Банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана. Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.





Биколорные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.





Коллекционные биколорные монеты номинальной стоимостью 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.