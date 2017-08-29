В Караганде мужчина приобрел у государства угнанную машину

Он купил престижную иномарку через электронные торги Департамента госимущества и приватизации.

Карагандинский автолюбитель приобрел у государства машину с перебитым номером на двигателе , сообщает , сообщает 31 канал





Он купил престижную иномарку через электронные торги Департамента госимущества и приватизации. Однако при регистрации в спецЦОНе выяснилось, что машина числится в угоне.





Юрий Джуманияс на торгах, обойдя 18 участников, купил у государства конфискованную у прежнего владельца «Тойоту Ланд Крузер Прадо». Престижный автомобиль, но, правда, в нерабочем состоянии обошелся ему в 4 млн. 800 тысяч тенге. Но в спецЦОНе Астаны при оформлении выяснилось, что авто числится в угоне и на нем перебиты номера.





"Я остался без ничего. Деньги «путешествуют» в казне, машина стоит на штрафстоянке, и я остался у разбитого корыта. Но навстречу мне никто не идет. Все от меня отворачиваются. Такое ощущение, что не они мне должны, а я им еще за что-то должен денег", - рассказывает покупатель Юрий Джуманияс.





Организатором торгов был Департамент госимущества и приватизации Астаны. Там пояснили, что вся ответственность ложится на бывшего владельца машины – Департамент юстиции Астаны.





"До этого данный транспорт прошел регистрацию в органах ГАИ. Каким образом это было зарегистрировано, это уже… На сегодня мы ведем переписку с уполномоченным органом и балансодержателем. По результатам будет сообщено дополнительно", - сказал представитель Департамента госимущества и приватизации г. Астаны Каблан Камбарбеков.





В полиции Юрий Джуманияс узнал, что машину угнали из Актобе. Потом каким-то образом суд ее передал в пользу государства. Мужчина уже 4 месяца тщетно добивается возврата денег. Но юристы говорят, что шансов мало.





"Есть срок исковой давности по приватизационным торгам. Там 6 месяцев. А они говорят: «Да, мы решаем вопрос». Если мы сейчас еще месяц затянем, не подав в суд, завтра он лишится права что-нибудь истребовать", пояснил пред. общества защиты прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов.





Юрий Джуманияс подал иск в суд на Департамент госимущества и приватизации Астаны. Теперь он уже не хочет забирать дорогой автомобиль. А требует вернуть ему деньги и возместить моральный вред – в общей сложности, 5,5 млн. тенге.



