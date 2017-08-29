Назарбаев подписал поправки в указ о судебной системе и статусе судей

Президент Казахстана подписал документ о внесении изменений и дополнений в Указ "Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





Президент постановил внести следующие изменения и дополнения:





"1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения:

подпункт 4) пункта 1 исключить;





в Положении о прохождении стажировки кандидатом в судьи, утвержденном вышеназванным Указом:





пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:





« Лицам, избранным либо назначенным с должности судьи на государственную должность в представительных органах, а также назначенным с должности судьи на должность, непосредственно связанную с организационным обеспечением правосудия, прохождение стажировки не требуется. »;





подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:





«1) достигший возраста тридцати лет;»;





подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:





«2) права и обязанности сторон, в том числе обязанность стажера-кандидата в период действия положительного заключения пленарного заседания участвовать в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в суды, в которые он изъявил желание перед прохождением стажировки, и возврата потраченных на него государственных средств в случае отказа от участия в конкурсах на соответствующие вакантные должности ;»;





в Положении о Судебном жюри, утвержденном вышеназванным Указом:





пункт 25 изложить в следующей редакции:





«25. Председателем Судебного жюри по конкретным материалам определяются докладчик и дата их рассмотрения .





До начала проведения оценки профессиональной деятельности судьи квалификационной комиссией Судебного жюри при необходимости проводится дополнительная проверка, которую председатель Судебного жюри поручает одному из членов квалификационной комиссии, истребуются дополнительные документы и материалы, в том числе судебные дела, при рассмотрении которых были допущены нарушения закона.





При проведении периодической оценки профессиональной деятельности действующего судьи квалификационной комиссией дополнительно истребуются результаты анализа оценки деятельности судьи участниками судебных процессов.





Оценка проводится на основании методики, определяемой Председателем Верховного Суда Республики Казахстан .»;





в пункте 30:





подпункт 2) изложить в следующей редакции:





«2) рекомендовать для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии;»;





подпункт 4) изложить в следующей редакции:





«4) о переводе в другой суд, на другую специализацию;»;





дополнить подпунктом 6) следующего содержания:





«6) отказать в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии.»;





абзац второй изложить в следующей редакции:





«Решения квалификационной комиссии Судебного жюри, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 6) настоящего пункта, носят рекомендательный характер.»;





пункт 31 изложить в следующей редакции:





«31. Решение квалификационной комиссии Судебного жюри о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения Председателем Верховного Суда в Высший Судебный Совет представления об освобождении судьи от занимаемой должности .





Решение квалификационной комиссии Судебного жюри о переводе судьи в другой суд по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения Председателем Верховного Суда в Высший Судебный Совет представления о переводе судьи в другой суд, а в случае отказа от перевода направляется представление об освобождении судьи от занимаемой должности.»;





пункты 33, 34 и 35 изложить в следующей редакции:





«33. Квалификационная комиссия Судебного жюри принимает решения в форме заключения или протокольного решения. Члены квалификационной комиссии не вправе воздерживаться от голосования. Решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов принятым считается решение, улучшающее положение судьи, в отношении которого рассматриваются материалы. В случае несогласия с принимаемым решением член квалификационной комиссии вправе письменно изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания квалификационной комиссии.





Решения о признании судьи соответствующим занимаемой должности, рекомендации для назначения на должность судьи суда вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии, для зачисления в кадровый резерв на вышестоящую должность (в вышестоящую судебную инстанцию) оформляются в форме протокольного решения.





Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем квалификационной комиссии.





Решение квалификационной комиссии Судебного жюри по оценке профессиональной деятельности судьи, желающего участвовать в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии действительно в течение одного года со дня его принятия.





Решения о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд, на другую специализацию, об отказе в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии оформляются в форме заключения с указанием обоснования принятого решения.





Заключение квалификационной комиссии Судебного жюри о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд, на другую специализацию, об отказе в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии подписывается всеми членами квалификационной комиссии Судебного жюри, принимавшими участие в рассмотрении материала.





34. Копия решения квалификационной комиссии Судебного жюри по результатам работы судьи по истечении годичного срока вместе с материалом, поступившим на рассмотрение, а также копия решения о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд, на другую специализацию направляются Председателю Верховного Суда Республики Казахстан для последующего представления в Высший Судебный Совет Республики Казахстан.





35. Копия протокольного решения квалификационной комиссии Судебного жюри направляется в соответствующий областной суд. Копии заключения квалификационной комиссии Судебного жюри о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд, на другую специализацию, об отказе в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии направляются судье, в отношении которого принято решение, а также в соответствующий областной суд.»;





пункт 44 изложить в следующей редакции:





«44. Основанием для рассмотрения дисциплинарной комиссией Судебного жюри материалов в отношении судьи являются также обращения физических и юридических лиц, если ими были использованы все иные имеющиеся способы обжалования действий судей.





Под иными имеющимися способами обжалования действий судей понимается рассмотрение в установленном порядке обращений физических и юридических лиц вышестоящими должностными лицами судов, органами судейского сообщества.





Проверку по обращениям физических и юридических лиц проводят члены Судебного жюри совместно с уполномоченным органом. ».





2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в тексте документа.



