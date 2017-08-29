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Ермекбаев о звоне колоколов и чтении намаза: Соблюдать тишину в определенное время должны все

 

Соблюдать требования по громкости звуков в ночное время должны все без исключения религиозные учреждения, считает министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Есть требования по громкости звуков в определенное время. Поэтому в ночное время громкость не должна превышать определенного уровня», - сказал он в кулуарах правительства журналистам, отвечая на вопрос об уровне шума от звона колоколов и чтении намаза.

Как подчеркнул глава ведомства, это требование едино для всех.

«Это требование единое для всех, для религиозных праздников, салютов. Это должно соблюдаться», - пояснил министр.

 

Ксения Давыдова

 

29 августа 2017, 09:58
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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