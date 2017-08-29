 
Новости за сегодня

Кызылординец привлечен к ответственности за хранение экстремистской печатной продукции

 

В Кызылорде у одного из приверженцев деструктивных религиозных течений в ходе спецотработки полицейскими была найдена и изъята книга, которая содержала признаки разжигания межрелигиозной розни, сообщает пресс-служба областного ДВД.

По данному факту за хранение экстремисткой печатной продукции в отношении указанного лица был собран административный материал по части 4 статьи 453 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и направлен в суд.

26 июля 2017 года решением Кызылординского специализированного суда ему был наложен штраф в размере 70 месячных показателей.

 

29 августа 2017, 09:55
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код