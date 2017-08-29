Кызылординец привлечен к ответственности за хранение экстремистской печатной продукции

В Кызылорде у одного из приверженцев деструктивных религиозных течений в ходе спецотработки полицейскими была найдена и изъята книга, которая содержала признаки разжигания межрелигиозной розни, сообщает пресс-служба областного ДВД.

По данному факту за хранение экстремисткой печатной продукции в отношении указанного лица был собран административный материал по части 4 статьи 453 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и направлен в суд.

26 июля 2017 года решением Кызылординского специализированного суда ему был наложен штраф в размере 70 месячных показателей.