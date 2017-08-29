Пьющая женщина - горе в семье: казахстанка возмущена поведением современных девушек
29 августа 2017, 10:12
"Неужели скромность и порядочность наших бабушек не передалось нам по генам".
Казахстанская журналистка Кымбат Керембай написала о неприемлемом, по её мнению, поведении современных казахских матерей и жен, передает Abai.kz.
"Сегодня открыв холодильник увидела бутылку пива, муж поставил для того чтобы я опохмелилась", - сказала девушка по имени Динара.
"Услышав такое, я очень сильно удивилась. А дальше она пишет в деталях, как вчера с мужем и его друзьями выезжали за город, пили алкогольные напитки, и теперь сидят и похмеляются. И написано это так открыто, будто хвастается.
Что сейчас происходит с казахской семьей? Почему глава семейства допускает такое? Ведь это всё видят дети, и берут в пример такое поведение. Неужели скромность и порядочность наших бабушек не передалось по генам нам, современным девушкам. Ведь женщина, в первую очередь, мать и тепло семейного очага. Испокон веков наши бабушки были опорой мужу, заботой детям и занимали особое место в обществе. Такие известные женщины, как Каркабат, Абак, Шашты, Улпан, были матерями не только своим детям, их также уважали и возносили как матерей народа.
А дальше ее слова подхватили и другие. "А я уже неделю пью", - поделилась с ухмылкой другая. Со стороны привлекательные девушки и одеты по моде. Но услышав их диалог, невольно разочаровываешься в них. Их не волнует, что они пьют в общественном месте, не стесняются прохожих. Им нет дела до того, что от них несет алкоголем".
"Сегодня мало кто задумывается, какой вред организму наносит алкоголь. А ведь здоровью женщины он причиняет вред вдвойне. Он дурманит разум и, в первую очередь, нарушает работу мозга. И какое будущее ждет казахскую женщину, которая отравляет себя спиртным?" - задалась вопросом Кымбат Керембай.
Фото: zdorov-info.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875333-dc054811360677c110ab8deae119b587
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...