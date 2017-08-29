В Индии не менее 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
29 августа 2017, 10:13
С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.
Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 (04.00 мск). Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.
Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.
Фото © Flickr / meg and rahul
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875335-d5501cbf4c121ab7b01196c7b8ca39b5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...