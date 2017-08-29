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В Индии не менее 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

29 августа 2017, 10:13

С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 (04.00 мск). Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.

Фото © Flickr / meg and rahul

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