В Индии не менее 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV,

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 (04.00 мск). Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.





Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.



