В Японии объяснили, почему военные не сбили ракету КНДР
29 августа 2017, 10:17
По словам генсека японского кабинета министров, угрозы безопасности для страны не было.
Власти Японии не отдавали приказ сбить запущенную во вторник баллистическую ракету КНДР в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону, поскольку угрозы безопасности страны не было, передает ТАСС.
Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы посчитали, что угрозы безопасности для нашей страны не было, поэтому приказ не был отдан", - сказал он.
Япония имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли вооружены ракетами-перехватчиками SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.
Фото © Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
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