С карт "Яндекса" исчез Сахалин
29 августа 2017, 10:20
СМИ пока не располагают комментариями "Яндекса" по этому поводу.
Остров отображается на карте на максимальном отдалении ( 3000 километров). При увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км, 200 км) он пропадает, а при дальнейшем приближении – снова появляется, передает Вести.ru.
Сбой наблюдается только на карте-схеме, передает РИА Новости. При этом на гибридной и спутниковой картах неполадок замечено не было.
Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, в мобильных приложениях для Android и iOS.
На проблему впервые обратили внимание около 2 часов ночи 29 августа, через полтора часа она также присутствовала.
СМИ пока не располагают комментариями "Яндекса" по этому поводу.
Фото с сайта vesti.ru
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