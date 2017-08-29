С карт "Яндекса" исчез Сахалин

СМИ пока не располагают комментариями "Яндекса" по этому поводу.

Остров отображается на карте на максимальном отдалении ( 3000 километров). При увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км, 200 км) он пропадает, а при дальнейшем приближении – снова появляется, передает передает Вести.ru





Сбой наблюдается только на карте-схеме, передает РИА Новости. При этом на гибридной и спутниковой картах неполадок замечено не было.





Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, в мобильных приложениях для Android и iOS.





На проблему впервые обратили внимание около 2 часов ночи 29 августа, через полтора часа она также присутствовала.





СМИ пока не располагают комментариями "Яндекса" по этому поводу.



