Семья из шести человек утонула в своём автомобиле во время урагана "Харви"

Выбраться из фургона удалось только одному мужчине, который попытался спасти детей, но не успел.

Стало известно о новых жертвах техасского урагана "Харви". В Хьюстоне шесть человек утонули в фургоне. Машина пересекала мост, когда поток воды смыл её. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает передает Life.ru





По словам сотрудников полиции, среди погибших четыре ребёнка, их бабушка и дедушка. Одному из родственников удалось выбраться. Мужчина пытался оказать помощь, пока машина не ушла под воду. Самому младшему ребёнку было шесть лет.





Как уже сообщалось, сильнейший за 12 лет ураган обрушился на Техас 26 августа. "Харви" не только разрушил здания и затопил улицы, но и принёс сильные дожди. При этом синоптики не исключают, что в штате ливни могут идти ещё три дня, после чего произойдёт новое сильное наводнение.





Кирилл Бондарь