В ЮКО 17-летняя девушка сбежала из дома из-за тайной женитьбы
29 августа 2017, 10:26
Девушку обнаружили на квартире родственников ее молодого человека в Шымкенте.
В ЮКО родители пропавшей 17-летней девушку обратились с заявлением в полицию. Когда ее нашли, выяснилось, что она сама сбежала с парнем, чтобы выйти за него замуж против воли родителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"17 августа в дежурную часть Сайрамского РУВД обратились родители молодой девушки, 2000 г.р. о том, что ее похитили неизвестные лица. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". С целью установления местонахождения 17-летней девушки создали следственно-оперативную группу, которая занялась ее розыском", - говорится в сообщении ДВД.
Спустя несколько дней, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили похищенную девушку на квартире родственников ее молодого человека в Шымкенте. По словам девушки, ее никто не похищал, она сама убежала со своим парнем, чтобы выйти за него замуж против воли родителей. Следователями выясняются все обстоятельства происшедшего.
Фото: blogspot.ru.
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