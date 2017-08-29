В ЮКО 17-летняя девушка сбежала из дома из-за тайной женитьбы

В ЮКО родители пропавшей 17-летней девушку обратились с заявлением в полицию. Когда ее нашли, выяснилось, что она сама сбежала с парнем, чтобы выйти за него замуж против воли родителей , сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





"17 августа в дежурную часть Сайрамского РУВД обратились родители молодой девушки, 2000 г.р. о том, что ее похитили неизвестные лица. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". С целью установления местонахождения 17-летней девушки создали следственно-оперативную группу, которая занялась ее розыском", - говорится в сообщении ДВД.





Спустя несколько дней, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили похищенную девушку на квартире родственников ее молодого человека в Шымкенте. По словам девушки, ее никто не похищал, она сама убежала со своим парнем, чтобы выйти за него замуж против воли родителей. Следователями выясняются все обстоятельства происшедшего.



