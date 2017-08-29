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Улыбающийся поросёнок стал интернет-знаменитостью в Китае

29 августа 2017, 10:27

Пользователи социальных сетей переживают, не пустил ли хозяин спасённое копытное на колбасу.

Поросёнок, спасённый после наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, стал интернет-знаменитостью. Всё благодаря очаровательной улыбке, которую удалось запечатлеть фотографу, пишет Life.ru.

Как сообщает агентство Синьхуа, спасательная операция проводилась в деревне Даньяо 17 августа. Населённый пункт расположен в низменности, поэтому особенно сильно пострадал от наводнения — дома и хозяйственные постройки оказались залиты водой.

На ставшей вирусной фотографии можно увидеть двух спасателей, которые держат за уши и передние лапы поросёнка. При этом на морде животного расплылась широкая улыбка.

— Надеюсь, после спасения он не превратится в колбасу, — прокомментировал снимок один из пользователей Weibo, вспомнив недавний случай в Великобритании, где спасателей накормили колбасами, сделанными из спасённых ими свиней.

Сообщение с фотографией поросёнка разлетелось по микроблогу Weibo — по состоянию на понедельник его перепостили четыре тысячи раз и оставили под ним в общей сложности три тысячи комментариев.

Кирилл Бондарь
Фото China Xinhua News ✔ @XHNews

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