Улыбающийся поросёнок стал интернет-знаменитостью в Китае

Поросёнок, спасённый после наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, стал интернет-знаменитостью. Всё благодаря очаровательной улыбке, которую удалось запечатлеть фотографу,

Как сообщает агентство Синьхуа, спасательная операция проводилась в деревне Даньяо 17 августа. Населённый пункт расположен в низменности, поэтому особенно сильно пострадал от наводнения — дома и хозяйственные постройки оказались залиты водой.





На ставшей вирусной фотографии можно увидеть двух спасателей, которые держат за уши и передние лапы поросёнка. При этом на морде животного расплылась широкая улыбка.





— Надеюсь, после спасения он не превратится в колбасу, — прокомментировал снимок один из пользователей Weibo, вспомнив недавний случай в Великобритании, где спасателей накормили колбасами, сделанными из спасённых ими свиней.





Сообщение с фотографией поросёнка разлетелось по микроблогу Weibo — по состоянию на понедельник его перепостили четыре тысячи раз и оставили под ним в общей сложности три тысячи комментариев.