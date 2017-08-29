Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву вновь продлили арест

Ерденаев и еще пятеро подозреваются в присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

Арест в отношении бывшего председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслана Ерденаева продлен до конца сентября, сообщили сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе Алматинского городского суда.





Постановлением суда продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до девяти месяцев, то есть до 28 сентября 2017 года, в отношении подозреваемых лиц: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками ЕНПФ Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын" Бахтыжана Кенжебаева, директора ТОО "БузгулАурум" Азата Найзагарина.





Судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения до семи месяцев, то есть до 23 сентября 2017 года, в виде содержания под стражей и в отношении заместителя директора ТОО "Мегатрансазия" Талгаса Туртаева. Постановлением этого же суда продлен срок содержания под стражей до 8 сентября 2017 года в отношении заместителя председателя правления ЕНПФ Дабыра Медетбекова.





Органами досудебного расследования все шестеро подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189 части 4 пункту 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан.





Ранее в Комитете национальной безопасности РК в ответ на официальный запрос агентства ответили, что экс-главу ЕНПФ Руслана Ерденаева и его заместителя Дабыра Медетбекова, помимо присвоения или растраты имущества, подозревают в получении взятки.



