Египетский исламский университет «Нур Мубарак» могут передать Казахстану

Египетский исламский университет «Нур Мубарак» могут передать Казахстану. Об этом стало известно из выступления министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева на пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

«Прорабатывается вопрос развития казахстанской теологической школы. В этом ключе оказывается содействие Духовному управлению мусульман Казахстана по преобразованию всех медресе в колледжи. Кроме того, ведутся переговоры о передаче Казахстану Египетского исламского университета «Нур Мубарак», - сообщил Нурлан Ермекбаев.

В свою очередь Духовным управление мусульман Казахстана принимаются меры по повышению уровня квалификации имамов мечетей.

«Для этого создан Институт переподготовки в сфере профилактики экстремизма. Он действует при методической поддержке нашего Министерства на базе университета «Нур Мубарак». С октября 2016 года в этом институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов», - сказал министр Н. Ермекбаев.

Кроме того, по рекомендации Министерства по делам религий и гражданского общества Духовным управление мусульман Казахстана разработаны и введены единые правила поведения в мечетях, унифицирована часть обрядов.