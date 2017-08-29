Назарбаев подписал поправки в указ о судебной системе и статусе судей

Президент Казахстана подписал документ о внесении изменений и дополнений в Указ «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.