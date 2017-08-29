Назарбаев подписал поправки в указ о судебной системе и статусе судей
Президент Казахстана подписал документ о внесении изменений и дополнений в Указ «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
29 августа 2017, 10:36
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875346-a72c5088a6ad9cc4a3a88220936ec9a8
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4875346-a72c5088a6ad9cc4a3a88220936ec9a8
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com