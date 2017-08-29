Пенсионерка убила своего мужа в Костанае
29 августа 2017, 11:00
Женщина и её супруг распивали спиртное.
Пенсионерка убила своего мужа в Костанае, сообщает Аlau.kz.
Происшествие случилось 25 августа около 11 часов дня в одном из частных домов по улице Энгельса. 59-летняя женщина и её 55-летний супруг распивали спиртное.
«В ходе совместного распития спиртных напитков женщина нанесла кухонным ножом один проникающий удар в область сердца своему супругу, который от полученного ранения скончался на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.
В этот же день подозреваемая взята под стражу. Её действия органом расследования квалифицированы по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».
Фото: NewsRoom
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