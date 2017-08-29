Бюджет Павлодарской области в 2017 году составил 200 миллиардов тенге

9,6 миллиарда тенге выделили на решение вопроса обеспечения водой 23 сельских населенных пунктов, 11 проектов обещают закончить уже в этом году.

Объем бюджета в этом году превысил прошлогодний почти на 55 миллиардов тенге. Об этом на отчетной встрече перед депутатами областного маслихата сказал глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Как отметил аким Павлодарской области, только бюджет областного центра составил 62 миллиарда тенге, что на 21 миллиард тенге больше, чем в прошлом году. Это позволило властям решать вопросы не только текущего характера, но и развития Павлодара.





- В целом бюджет развития области в 2,3 раза превысил объем прошлого года и составил почти 40 миллиардов тенге, - заявил глава региона. – Ещев конце 2016 года были проведены все государственные закупки, что позволило нам уже с марта месяца заключить договора с подрядчиками и своевременно начать работы.





Как оказалось, на содержание и проведение среднего и текущего ремонтов дорог было направлено 14 миллиардов тенге. За 7 месяцев на территории области уже отремонтировали более 108 км дорог, еще 69 километров благоустроят до конца года.





- Впервые в этом году мы выделили более 1 миллиарда тенге на текущее содержание дорог, тем самым закрыли имеющуюся потребность, - отметил Булат Бакауов. - По программе «Нурлы жол» на территории области ведется строительство республиканских дорог на сумму 60 миллиардов тенге. В рамках строительства коридора «Центр - Восток» будет введено три участка общей протяженностью 87 км.





9,6 миллиарда тенге выделили на решение вопроса обеспечения водой 23 сельских населенных пунктов, 11 проектов обещают закончить уже в этом году. И если сегодня показатель обеспеченности питьевой водой в регионе составляет 20,5%, то после этот индикатор вырастет до 22,8%.



