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В МВД РК озвучили подробности задержания казахстанок в Бразилии

29 августа 2017, 11:09

МИД РК обжалует решение суда в отношении второй задержанной гражданки Казахстана Черниковой которая осуждена к 7 годам лишения свободы.

В МВД РК озвучили подробности задержания казахстанок в бразилии, обвиненных в провозе наркотических средств, передает Zakon.kz.

Как сообщил директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК, в феврале 2017 года в ведомство поступила информация о задержании в бразильском городе Сан-Паулу двух гражданок Казахстана, у каждой из которых изъят кокаин весом по 2 кг.

"Департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД РК совместно с МИД РК и при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США организовано проведение комплексных оперативно-разыскных мероприятий на территории стран СНГ и Латинской Америки на причастность других граждан Казахстана к наркотрафику. В результате задержана гражданка Казахстана Концевич Евгения Александровна, которая под предлогом перевозки алмазных изделий завербовала Миневскую С. и Черникову К. и направила их в Бразилию, где они и были задержаны", - сообщил Садубаев.

При проведении оперативно-следственных действий гражданке Концевич была доказана вербовка с целью эксплуатации Миневской и Черниковой, за что она осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Эти обстоятельства позволили принять судом города Сан-Паулу как доказательство факта невиновности гражданки Казахстана Миневской в преднамеренной контрабанде наркотических средств и оправдать ее по всем пунктам обвинения.

По словам Садубаева, МИД РК обжалует решение суда в отношении второй задержанной гражданки Казахстана Черниковой которая осуждена к 7 годам лишения свободы.

Фото: tripmydream.com.

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