Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" Р. Кенжеханулы: Образование должно быть лучше, доступнее и качественнее

Образование — одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества.

Интернет уже давно полностью изменил подход к процессу обучения. Появляется все больше возможностей, информация становится более доступной и легкой в получении.





Это хорошие тенденции, ведь образование с каждым годом должно становиться качественнее. В этом нам помогают инновационные образовательные онлайн платформы. Такие платформы есть и в казахстанском сегменте Интернета. К примеру, BilimLand.kz, OpenU и iTest.kz.





Сегодня портал Zakon.kz , продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект «100 новых лиц Казахстана», познакомит вас с казахстанским общественным деятелем, предпринимателем, основателем и руководителем Общественного Фонда «WikiBilim» и Фонда «Bilim Foundation», а также компании в сфере электронного образования Bilim Media Group Рауаном Кенжеханулы.





В 2011 году по итогам ежегодной международной конференции «Фонда Викимедиа» Рауан был награждён персональной премией основателя всемирной онлайн энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлса и назван Википедистом года (Wikipedian of the Year).





Раун родился 1 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. Отец и мать Рауана - филологи по образованию, доктора наук. В 2001 он окончил Алматинский государственный университет по специальности «Международные отношения», будучи студентом университета, работал координатором образовательной программы "Дебаты" в Общественном Фонде "Национальный дебатный центр".





С 2001 года работал экономическим обозревателем, входил в президентский пул журналистов, затем редактором итоговой аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар». С 2004 года был собственным корреспондентом агентства «Хабар» в Российской Федерации. В 2004 году получил степень магистра наук по специальности «Стратегический менеджмент и финансы» Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.





В 2005— 2006 гг. руководитель пресс-службы, заведующий отделом культурно-гуманитарного сотрудничества, второй и первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.





В 2006 — 2008 гг. директор Мангистауского областного филиала республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».





В 2008 - 2009 гг. советник акима Мангистауской области по общественно-политическим вопросам.





В 2009 - 2011 годах Рауан продолжил обучение в Weatherhead Center for International Affairs Гарвардского университета, США, по специальности «Международные отношения».





В 2010—2011 гг. — преподаватель департамента лингвистики Гарвардского университета.





В 2011 году основал компанию в сфере электронного обучения для средней школы Bilim Media Group и Общественный Фонд "WikiBilim".

Bilim Media Group является собственником инновационных образовательных онлайн платформ: BilimLand.kz, iMektep.kz, iTest.kz, Twig-Bilim.kz.





Общественный Фонд WikiBilim развивает некоммерческие проекты, как Открытая библиотека Казахстана - www.kitap.kz, Открытый Университет Казахстана - www.openu.kz.





На период с 23 декабря 2014 года и до 24 августа 2016 года Рауан покидал компанию в связи с работой на государственной службе в качестве заместителя акима Кызылординской области.





С 1 сентября 2016 года работает директором Bilim Media Group. В октябре 2016 года основал некоммерческую организацию общественный фонд Bilim Foundation.





C 1 июня 2017 года является исполнительным директором Общественного Фонда "Ұлттық Аударма бюросы" (Национальное бюро переводов).

Рауан женат и воспитывает троих детей.





Рауан автор и руководитель проектов «Универсальный словарь казахского языка» и «Аудиохрестоматия казахской литературы». Также является руководителем проектов: по включению казахского языка в переводческий сервис Google Translate; по переводу и изданию книги Лоуренса Лессига «Свободная культура» на казахский язык; по переводу и трансляции TED Talks на казахском и русском языках на телеканале «Білім».

В апреле 2017 года Рауан был назначен руководителем рабочей группы по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».





С июня 2017 года является исполнительным директором Общественного фонда "Ұлттық Аударма бюросы" (Национальное бюро переводов) ранее ОФ WikiBilim.





Имеет медали «10 лет Астане», «Тіл Жанашыры» (2011), «За вклад развитие инновационной деятельности» (2016).





- Рауан, расскажите об инновационных образовательных онлайн платформах.





- Прежде всего, это BilimLand.kz - ресурс, охватывающий всю школьную программу в виде анимационных и видео фильмов, интерактивных электронных уроков, тренажеров, симуляторов, игр и тестов в версиях на казахском, английском и русском языках.





В совокупности это более миллиона мультимедийных файлов, объединенных в 30 тысяч отдельных уроков. Это крупнейший банк электронного образовательного контента не только Казахстана, но и СНГ.





На разработку сервиса ушло около четырех лет. Далее контент прошел государственную экспертизу и был проверен методистами Назарбаев интеллектуальной школы. Первыми пользователями сервиса стали все 20 школ НИШ.





После чего мы стали продвигать продукт во всех школах страны, устанавливая личные коммуникации с директорами и учительскими коллективами. Таким образом, было подписано около 2000 школ. С 2016 года, получив положительную оценку «первопроходцев», все оставшиеся школы страны стали пользователями BilimLand.





Если Bilimland предназначен для школьников, то OpenU разработан для студентов университетов. Цель - создавать качественные университетские онлайн-курсы, база которых объединяется в проект, называемый Открытый университет Казахстана.





Я много работал в регионах и знаю, что такое региональный университет. У студента в Кызылорде должна быть возможность слушать лекции ведущих специалистов страны.





Записаны курсы по базовым специальностям с участием КБТУ, Alma U, КазНТУ и СДУ. Идея проста - любой студент может пройти нужный ему курс онлайн. По окончанию курса он сдает экзамен. Если проходит, получает свои кредиты.





Язык пока в основном казахский. При этом проект построен на платформе edX, которую разработали Гарвард и MIT для своих онлайн-курсов. Соответственно, в перспективе вполне можно включить и курсы на английском языке топовых университетов мира.





Еще один продукт iTest.kz - система подготовки к ЕНТ и КТА с базой данных вопросов по всем необходимым предметам. Здесь можно сдать пробное тестирование в режиме реального времени, а также провести работу над ошибками, так как к каждому вопросу есть свод комментарий и лекций.





Обновление контента происходит каждые полгода, а учителя BMG дополнительно сами разрабатывают оригинальные вопросы, чтобы предоставить ученикам как можно больше информации.





Также расскажу о Kitap.kz. Это онлайн-библиотека в 10 000 книг казахской литературы - уникальный ресурс по нескольким причинам. Во-первых, здесь отсутствует нелегальный контент - с каждым автором подписано авторское соглашение. Во-вторых, каждую обложку, а также иллюстрации к текстам, художники специально рисовали, чтобы сделать книги более приятными к прочтению.





В-третьих, команда провела огромную работу, записав голосами мастеров сцены полные аудиоверсии всех произведений казахской литературы, вошедших в школьную программу. В-четвертых, библиотека абсолютно бесплатна, доступна всем и каждому.





В беседе Рауан признался, что узнал о проекте «100 новых лиц Казахстана» от журналиста портала Zakon.kz и был очень удивлен тем, что его включили в список кандидатов. Рауан скромно отметил, что в Казахстане есть много достойный кандидатур для включения в проект.





Как сообщалось ранее, сейчас в стране активно реализуется проект «100 новых лиц Казахстана», цель которого найти и показать людей, которые своим умом, руками и талантом творят современный Казахстан.





Создать проект предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 человек эпохи Независимости будет специально созданная рабочая группа.





Люди, которые участвуют в проекте, несомненно, станут образцом для подражания. Также проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.





Как отмечал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, мы не должны зацикливаться на людях, которые уже известны, нужно искать неизвестных героев среди нас. Это истории наших с вами современников, чей жизненный путь является примером для подражания, а их отличительными чертами является постоянное стремление к саморазвитию и самообразованию.





Это успешная история каждого гражданина нашей страны вне зависимости от рода деятельности. Реализация такого рода проектов направлена на популяризацию положительных образов среди широких масс населения.





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!



