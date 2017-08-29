Нужна ли русскому языку в Казахстане поддержка России?

Каковы перспективы русского языка в Казахстане, и какую роль он играет в казахстанско-российском партнерстве, обсудили эксперты в ходе заседания экспертного клуба "Мир Евразии", прошедшего 18 августа в Алматы, сообщает сообщает Zakon.kz





Эксперты пришли к мнению, что сегодня поддержка русского языка в Казахстане со стороны Российской Федерации минимальна и, по ряду направлений, могла бы быть более существенной. Однако осуществляться подобные программы должны в очень ограниченном круге направлений, чтобы не раздражать общественное мнение и не вмешиваться во внутренние дела РК.





Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев отметил, что сегодня нет понимания, насколько для России фактор русского языка важен именно в самом Казахстане.





По его мнению, "использование русского языка по линии дипломатии и двусторонних отношений в целом – это одно. Но, если рассматривать его как фактор геополитического и социокультурного сопряжения двух стран и народов, то это уже совсем другое. И если РФ заинтересована в такой роли русского языка, то ей следует оказать определенную поддержку, в частности, в улучшении качества его преподавания в казахстанских школах".





Примером такой поддержки Андрей Чеботарев назвал возможные рекомендации учебников русского языка для написания на их основе отечественных учебников. Такая форма поддержки, по словам политолога, не будет содержать никакой политизации и исключит угрозу суверенитету.













О том, что поддержка русского языка в Казахстане должна осуществляться Россией исключительно в мотивационном ключе, высказался руководитель сектора изучения политических процессов и вызовов современности Центра геополитических исследований "Берлек - Единство" Булат Мырзагалеев.





По мнению политолога, "русский язык очень взаимосвязан с российско-казахстанским партнерством. Усиление одного автоматически означает и усиление другого. "Великий и могучий" будет востребован как минимум из-за общей границы. Это неоспоримо. Некий железный занавес невозможно поставить, взаимодействие будет в любом случае".





"Нужна ли поддержка русскому языку в Казахстане со стороны России? Я считаю, что нужна. Но речь идет, в первую очередь, о повышении мотивации к его изучению", - подчеркнул Мырзагалеев.













Тезис о том, что в специальной поддержке русского языка со стороны России сейчас нет необходимости, озвучил главный редактор информационно-аналитического центра Caspian Bridge Замир Каражанов.





"По поводу поддержки русского языка, я думаю, что России не надо его поддерживать, в этом нет смысла", - отметил Замир Каражанов.



