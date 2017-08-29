Правительство рассмотрело прогноз и приоритеты социально-экономического развития Казахстана до 2022 год

Сегодня в рамках заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрен прогноз и основные приоритеты социально-экономического развития на 2018-2022 годы.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что документ разработан для реализации целей и задач, определенных в «Стратегии «Казахстан-2050», концепции вхождения в 30-ку наиболее развитых стран, пяти институциональных реформ, а также Третьей модернизации Казахстана.

Так, с начала года наблюдается улучшение экономической активности в Казахстане. Рост ВВП за 7 месяцев составил 4,0%. По итогам года ожидается рост экономики на уровне 3,4%. Помимо этого согласно прогнозам МВФ в 2017-2018 годах ожидается поступательный мировой экономический рост на уровне 3,5-3,6% на фоне ускорения активности в странах с развитой экономикой.

За основу формирования Прогноза на 2018-2022 годы и бюджетных параметров на 2018-2020 годы взят базовый сценарий при цене на нефть — $45.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий период составит 3,7%. Номинальный ВВП вырастет с 55,9 трлн тенге в будущем году и до 75,9 трлн тенге в 2022 году. ВВП на душу населения составит $9’000 в 2018 году, с увеличением до $11’700 в 2022 году.

За счет ввода проектов ГПИИР, продолжения реализации госпрограмм развития АПК, «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», а также внедрения проектного управления по реализации Третьей модернизации, ожидаются более высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности на уровне 4,2%, сельском хозяйстве — 5,7%, строительной отрасли — 4,0%, транспорте — 5,1% и торговле — 3,5%.

Нацбанком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4-6% в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2022 годах. Уровень безработицы снизится с 4,9% в 2018 году до 4,7% в 2022 году.

Для достижения параметров роста основные усилия будут сосредоточены на следующих приоритетах экономической политики: обеспечение макроэкономической стабильности, ускоренная технологическая модернизация, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, улучшение качества человеческого капитала, институциональные преобразования.

Также усилия будут направлены на сбалансированное региональное развитие с целью расширения и укрепления экономической самостоятельности и ответственности регионов, достижения равноценных жизненных и трудовых условий для граждан Казахстана, независимо от места проживания.